Android y Windows muestran nueva vulnerabilidad ante links maliciosos

MÉXICO.- La semana pasado Project Zero, que es el grupo de expertos en seguridad reunidos por Google adelantó uno de los problemas de seguridad más grandes en iOS en los últimos años, donde se demostró que los usuarios podían ser hackeados si entraban a una página web con código malicioso. Sin embargo, la investigación sólo reportó este problema en iOS, pero parece que también afecta a Android y Windows.

Así lo reporta Forbes, que menciona que este mismo problema afecta al sistema operativo de Google y de Microsoft, donde el primero es el operativo más usado en dispositivos móviles, y el segundo el más popular en computadoras, indica el portal de noticias Unocero.

Lo que no se especifica es si el equipo de Project Zero no habló sobre este problema en Android y Windows porque lo desconocían, o si lo hicieron para “proteger” a ambos sistemas operativos.

Forbes también menciona que estos ataques vienen originalmente de China, sobre todo de la región de Sinkiang, donde muchos de los pobladores son musulmanes, por lo que es una zona muy vigilada por el gobierno chino.

Incluso se menciona que este malware espía se usaba incluso para espiar a los visitantes de esta región. Es justo por esta razón que los sitios con malware podían infectar tanto a iOS como Android y Windows.