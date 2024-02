¿Un anillo que monitorea tu salud? Este es el nuevo invento de Samsung

La tecnología ya nos está respirando en la nuca gracias a Samsung, empresa que durante el Mobile World Congress en Barcelona, dio a conocer algunos detalles de su primer anillo inteligente que monitoreará el estado físico y de salud del usuario.

A primera vista, el Galaxy Ring parece un anillo convencional, sin embargo, al mirarlo con más detalle, se puede observar que en la parte interior posee sensores, los cuales son capaces de realizar el seguimiento de sueño, la frecuencia cardiaca y la actividad física del usuario.

Estas funciones son parecidas a las que puede realizar un Galaxy Watch, aunque en un dispositivo de menor tamaño, mucho más práctico y discreto, una de las características más atractivas de este tipo de dispositivos.

Samsung agregó a su más reciente creación el toque de la inteligencia artificial, con el propósito de otorgarle a sus usuarios la oportunidad de recibir información más personalizada de su salud de día o de noche.

Find out how Samsung’s visionary intelligent health platform will help improve the health of billions by empowering more people to manage their health, and those they care for – in ways only Samsung can. #GalaxyRinghttps://t.co/zSLwnaAL2z