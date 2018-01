Este 2018 busca al 'amor de tu vida' con Tinder

Agencia

MÉXICO.- ¿Descargaste Tinder, pusiste tu foto de perfil y ahora ya no sabes qué hacer para hacer "match" con el amor de tu vida? Para que tu experiencia en la aplicación no sea mala, te daremos cinco consejos para que logres encontrar a tu alma gemela.

Biografía

Este lugar es el más importante, ya que podrás contarle a la gente tus intereses, lo que te gusta, lo que no y lo que buscas. Sé creativo, pero también sé positivo.

Sonríe

La sonrisa es un arma infalible para la conquista, así que trata de reflejarla en tus fotos. Verás que tu perfil se llenará de "matches".

Fotos reales

No subas fotos en las que aparezcas con lentes oscuros u objetos que tapen tu rostro. Asimismo, evita compartir aquellas que tengan exceso de filtros, mejor elige imágenes que reflejen tu personalidad.

Usa la app en Domingo

De acuerdo con la aplicación de citas, el mejor día para hacer "match" es el domingo por la tarde, ya que es cuando los usuarios están activos.

No seas superficial

No des "like" a imágenes que tengan músculos, porque no están buscando amor.

Sé tú mismo

De nada sirve aparentar ser quien no eres. Muestra tu verdadero yo y deja que los demás te conozcan. Recuerda ser respetuoso para que ellos también lo sean contigo y ante todo, ten la mente abierta.

¿Qué es Tinder?

Es una aplicación para encontrar pareja de forma online, solamente necesitas una cuenta de Facebook para entrar y la app analiza tu perfil buscando datos en común con que tus parejas potenciales. Claro, antes necesitas entrar información como el rango de distancia dentro del que deseas encontrar pareja, que género buscas, rango de edad y listo.

Luego de decirle a la app que fotos tuyas usar, te mostrará unas fotografías del sexo opuesto, solo tienes que aceptar en la que más te guste. Esta persona recibe una notificación y si ambos sienten atracción entonces se abre un chat privado para que intercambien palabras.

Con información del portal Las estrellas TV