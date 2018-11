Despídete de los stickers de WhatsApp en iPhone, serán eliminados

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- WhatsApp acaba de recibir un duro golpe. Según varios reportes, Apple eliminará de su App Store miles de los stickers que recientemente había anunciado la aplicación de mensajería instantánea propiedad de Facebook y que eran la gran novedad de la plataforma, algo que ya sucedía hace tiempo en su máximo competidor, Telegram.

La razón, según dio a conocer el sitio especializado WaBetaInfo, es que WhatsApp estaría incumpliendo las políticas de uso de la tienda de aplicaciones de Cupertino, por lo que los stickers quedarán suspendidos por el momento para todos los dispositivos iOS, es decir, iPhone y iPad, indica el portal de noticias Unocero en su sitio web.

De acuerdo con el reporte, esta violación de las políticas de la App Store se da porque, a diferencia de Telegram (que cuando usas stickers los subes a los servidores de Telegram), para usar stickers en WhatsApp se requiere instalar (y mantener) tantas apps como packs de stickers quieras tener.

Apple is reporting that all WhatsApp Stickers are violating their guidelines. The main reasons:

1) There are too much apps with similar behavior.

2) It requires WA to be installed. Apps should not require another apps.

3) The design of these apps is the same. https://t.co/L86KCYeSBV