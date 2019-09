¡Atención! Revelan posible fecha de estreno para The Last of Us Parte 2

Agencia

MÉXICO.- Uno de los títulos más esperados de PlayStation 4 es The Last of Us Part II, tanto así que desde el lanzamiento de la consola mucho se había especulado sobre el desarrollo y llegada de la secuela del que para muchos es uno de los mejores juegos de todos los tiempos.

Desde hace meses han estado los rumores en el aire sobre la llegada de esta segunda parte, pero ahora tenemos mayor certeza al respecto, pues la cadena suiza de tiendas Softridge filtró la supuesta fecha de lanzamiento en su sitio web, y a decir verdad todo parecer ser información veraz.Según la entrada en el catálogo de la tienda, The Last of Us Part II llegará a todo el mundo el próximo 28 de febrero de 2020, lo que estaría en sintonía con las primeras teorías acerca de la fecha de lanzamiento de este esperado juego.

La particularidad en esta ocasión es que Softridge inclusó subió cuántas y cuáles serán las ediciones en que llegará el juego.

De acuerdo con esta información, The Last of Us Part II llegará en tres ediciones, escenario habitual cuando se trata de títulos exclusivos de Sony.

La primera sería la edición estándar…

La segunda sería la Special Edition…

… y la tercera sería la Collector’s Edition.

Por supuesto que todo debe ser tratado con escepticismo, pues solo se trata de una filtración que no cuenta con sustento oficial.

De todos modos hacemos hincapié en que la fecha de lanzamiento es similar a las de filtraciones pasadas, así que puede haber verdad detrás de todo esto.

Por otro lado, Sony confirmó que el próximo 24 de septiembre habrá una nueva edición de State of Play, algo que confirmó Naughty Dog -desarrollador del juego- en Twitter, así que es prácticamente seguro que ese día sepamos cuándo llegará The Last of Us Part II.