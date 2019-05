BlackBerry Messenger desaparece para siempre

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Puede parecer que a estas alturas ya no te importe, pero BlackBerry Messenger fue una app que revolucionó el envió de mensajes privados. Ahora, Emtek está desconectando BlackBerry Messenger para siempre. ¡Noooooooo!

La compañía anunció el mes pasado que cerraría el servicio al consumidor porque ha estado perdiendo usuarios constantemente y no ha logrado atraer nuevos. Sin embargo, si no puedes superarlo porque eres uno de esos amantes a la antigua, BlackBerry abrió BBM Enterprise, su Messenger encriptado de grado empresarial ( BBMe ), para uso personal. Está disponible para Android, iOS, Windows y Mac, publicó Unocero.com

PING !!!



Today is the last day to use BBM 😢🙏



Thank you for all the support and memories that you have spent together with BBM 😊



As an alternative, you can use BBM Enterprise. Check the following link for more details https://t.co/uKmBGP3CQI pic.twitter.com/BnwaoGYehc