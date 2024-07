Buenas noticias para Musk: acciones de Tesla suben 6.5 por ciento

Las acciones de Tesla experimentaron un notable aumento del 6.5 por ciento este miércoles 03 de julio, continuando con el impulso del día anterior, cuando subieron un 10 por ciento tras la divulgación de los datos de producción y entregas de vehículos del segundo trimestre, que superaron las expectativas de los analistas.

Durante las primeras horas de la mañana, las acciones del fabricante de vehículos eléctricos se negociaban con un avance del 4.89 por ciento, situándose en 243.03 dólares.

De acuerdo con CNBC, las entregas totales de Tesla alcanzaron los 443 mil 956 vehículos en el segundo trimestre, con una producción total de 410 mil 831 unidades durante el período.

A lot of bang for your buck https://t.co/xIPAEGPIc7

Los analistas esperaban que las entregas de Tesla -la aproximación más cercana a las ventas reveladas por el fabricante de automóviles- llegaran a 439 mil en los tres meses que finalizaron el 30 de junio, según un consenso de estimaciones compiladas por FactSet StreetAccount.

En una nota del martes, los analistas de Citi dijeron que anticipan una "reacción favorable del precio de las acciones" tras la publicación.

El informe de entregas del martes se produce después de que la compañía registrara en abril una disminución del 8.5 por ciento en las entregas del primer trimestre a 386 mil 810, la primera caída anual desde 2020.

Algunos de los rivales chinos de Tesla, Zeekr y Nio, propiedad de Geely, informaron entregas récord en junio.

Las perspectivas de crecimiento del sector de vehículos eléctricos en la segunda economía más grande del mundo se pusieron de relieve el mes pasado, cuando la Unión Europea anunció aranceles más altos de hasta el 38 por ciento sobre los vehículos eléctricos chinos que, según encontró, se beneficiaban ‘en gran medida de subsidios injustos’.

Fast & reliable charging is needed to increase EV adoption.



We're dedicated to continued expansion of the Supercharger network & opening to non-Tesla EVs pic.twitter.com/o7tWn6ESl5