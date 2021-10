COD Mobile prepara su temporada de Halloween con nuevos mapas

A solo unos días, de que se estrene la nueva temporada nueve, de Call of Duty: Mobile, Activision ha comenzado a lanzar varios avances del contenido que viene con la actualización.

Entre los cambios esperados son:

Nuevos mapas

Modos

Eventos

Junto con un montón de cambios en el balance le las “armas meta” para los modos de Battle Royal y Multijugador, así como correcciones de ‘bugs’.

😲 You are all in the TRILLIONS!



👀 Check out the most popular and widely used weapons, maps, BR classes, and vehicles in #CODMobile!



🙏Thank you for celebrating our 2nd Anniversary Season with us so far! Excited for future seasons to come! pic.twitter.com/O1tmGhYbf9 — Call of Duty: Mobile (@PlayCODMobile) October 6, 2021

Temporada Halloween y día de muertos

Además, las celebraciones del mes de noviembre, la página oficial de CODM (versión global) comenzó con el lanzamiento de promocionales de su temporada 9.

Algo que ha llamado la atención de los jugadores es la incorporación de la temática del "Día e Muertos" en la próxima temporada, la cual se presume se titulará: COD Mobile: Season 9 - “Nightmare / Pesadilla”. Si bien aún no se ha confirmado, la expectativa de los usuarios es muy alta.

Dicho esto, Activision ha anunciado el regreso del clásico mapa multijugador de Halloween Standoff 6v6 en el juego con contenido completamente nuevo.

👍 And of course we can’t forget about this one.



🎃 Halloween Standoff is returning for the next season of #CODMobile. A surprise mystery lies ahead… pic.twitter.com/4d2jo9OkSB — Call of Duty: Mobile (@PlayCODMobile) October 16, 2021

Junto con este espeluznante mapa, Hovec Sawmill de Modern Warfare también llegará con la actualización. Que estaba disponible para probar en el servidor de prueba COD Mobile Season 8, pero no se incluyó en la versión global. Así lo aseguró el medio "Ginx", en su portal web.

🆕📍New location disclosed & incoming!



🗺Hovec Sawmill coming to #CODMobile in the next season! pic.twitter.com/07Fr9aHj6Y — Call of Duty: Mobile (@PlayCODMobile) October 15, 2021

Además de esto, el modo Undead Siege también regresará al juego después de que fue eliminado en la Temporada 8 por mejoras.

🧟‍♀️🧟‍♂️ The undead are approaching.

🛡 It’s time to put up those defenses again!



💥 Undead Siege is returning to #CODMobile in the next season! pic.twitter.com/Vbp7MfoBBe — Call of Duty: Mobile (@PlayCODMobile) October 17, 2021

