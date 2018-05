Te decimos cómo funciona el 'no me gusta' en Facebook

Agencia

LOS ÁNGELES, Estados Unidos.- Sus usuarios siempre han estado pidiendo una forma de mostrar su desaprobación de noticias. Pero no es exactamente como uno podría esperar.

En primer lugar, el botón en realidad funciona como un voto a la baja, indicado por una flecha en lugar de algo más desaprobador como un pulgar invertido.

Y, en segundo lugar, solo está disponible en Nueva Zelanda y Australia, por ahora, y solo en ciertos tipos de publicaciones, informa The Independent.

Sin embargo, la introducción parece ser una prueba antes de implementarla en Facebook de manera más amplia, por lo que se espera que la función llegue a más personas en el futuro.

Facebook dice que el botón es para votar por comentarios que son abusivos o irrespetuosos, para que no sean promovidos a la parte superior de una discusión.

Como tal, funciona principalmente como el botón de reducción de votos en Reddit, lo que permite a las personas expresar su desagrado por un comentario y compensar cualquier reacción positiva que pueda estar recibiendo.

Una idea sin concretar

De esta forma, las conversaciones en la red social no se centrarían en comentarios o publicaciones que tengan un mayor número de respuestas negativas, sean positivas o no.

Facebook ha lidiado con la idea de crear un botón de “no me gusta”, al menos, desde 2015, cuando Mark Zuckerberg afirmó que ‘no todo momento es un buen momento’. Agregó que esta característica tendría que ser diseñada cuidadosamente para evitar actitudes negativas o incluso, abrir espacios para el ‘bullying’.

Para resolver este tópico, creo las Reacciones, con lo que los usuarios ya no sólo dan ‘me gusta’, sino que se ofrece un rango de emociones, de la diversión al enojo. Sin embargo, esto no significa que el contenido con más reacciones ‘me enoja’, se retire o se deje de ver en el ‘timeline’ de los usuarios, cómo sí ocurriría con el botón ‘no me gusta’.