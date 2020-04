¿Cómo saber si robaron tus datos de Zoom y contraseñas de tu cuenta?

México.- Actualmente en la Dark Web hay más de 500 mil perfiles de Zoom que se encuentran a la venta, debido al ataque de un hacker y no a fallas de la compañía.

Los piratas informáticos se aprovecharon de filtraciones antiguas para conseguir los datos mediante técnicas de relleno de credenciales o "stuffing". No, Zoom no fue hackeada, pero muchas personas usan siempre las mismas contraseñas para todos sus servicios.

¿Cómo saber si nuestros datos se han filtrado en la Dark Web?

La primera opción es revisar algunas de las plataformas como Have I Benn Pwned y pwdquery, que permiten saber si el correo electrónico fue vulnerado en algún ataque informático. Si lo fue, es mejor actualizar las contraseñas, además de pensar en seguridad adicional como la verificación en dos pasos.

Aunque tu correo no aparezca en esas plataformas, no es maña idea cambiar la contraseña de Zoom. También se recomienda no usar la misma contraseña en varias plataformas. Si deseas administrar varias contraseñas puedes usar Lastpass, 1Password o PasswordBox, para recopilarlas de forma segura en un solo lugar.

Comprueba los ajustes de Zoom

El segundo paso para estar protegido es acceder a la plataforma de videollamadas para proteger nuestros datos. Lo primero que hay que hacer es cambiar el ID de nuestra reunión personal, para que nadie pueda acceder sin permiso a nuestras llamadas.

También es importante cambiar la clave de anfitrión (Host Key), de seis dígitos. Todo esto se hace en los ajustes de perfil de Zoom.

También recomiendo hacer clic en ese pequeño enlace en la parte inferior, “Cerrar sesión de todos los dispositivos”, una vez que hayas actualizado tu contraseña.

(Con información de Gizmodo)