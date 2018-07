Conoce la nueva versión de 'Donkey Kong' para Nintendo Switch

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Ahora puedes jugar el juego de Arcade original 'Donkey Kong' en Nintendo Switch.

Nintendo anunció, el jueves en Electronic Entertainment Expo, que relanzó la versión arcade original de "Donkey Kong" en la serie Arcade Archives de Nintendo Switch.

“Donkey Kong” está de vuelta, informó Vanguardia MX.

El nuevo juego costará $ 8,99, dólares estadounidenses, para descargar en el sitio web de Nintendo o en la tienda de juegos en línea de Switch.

Según Kotaku, esta es la primera vez que Nintendo publica la versión arcade original del juego para descargar. "Donkey Kong" se ha rehecho y rediseñado para varias plataformas en los últimos años.

Ha sido casi imposible encontrar la versión arcade original en cualquier lugar, informó Mashable.

Google quiere competir con PlayStation y Xbox

Google, la compañía responsable de haber creado el correo electrónico que quizás usas (Gmail) e incluso el navegador en el que quizás estás leyendo esta noticia (Chrome), trabaja en su propia plataforma de videojuegos que se basará en el streaming, según filtraciones de la compañía, dio a conocer esta noticia Gizmodo.

La plataforma, conocida hasta ahora con el nombre clave de “Yeti”, según reportan nuestros compañeros de Kotaku, permitirá jugar mediante streaming, lo que podría significar la posibilidad de jugar a cualquier videojuego, por más exigente que sea en cuanto a hardware, en cualquier dispositivo, desde un móvil o tablet hasta un Smart TV o incluso a través de Chrome. Además, estaría integrada a YouTube.

Por supuesto, esta no es una idea nueva. Nvidia y otros llevan años intentando ofrecer una experiencia de juegos mediante streaming, pero hasta ahora no han logrado perfeccionar el sistema a tal punto que no requiera de una conexión a internet excesivamente rápida y logre mantener la calidad de imagen sin lag. No obstante, la idea de que ahora una compañía tan grande como Google trabaje en este tipo de plataforma, hace que la propuesta sea mucho más interesante y posible. Por esta razón llevan mucho tiempo contratando desarrolladores y ejecutivos con experiencia en el mundo de los videojuegos.