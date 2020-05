Coronavirus: ¿Cómo combatir las 'fake news' y no acabar como el aguafiestas del grupo?

ARGENTINA.- La crisis sanitaria derivada de la pandemia por coronavirus ha exhibido que la sociedad actual es proclive a compartir información alarmista sin haberla filtrado o cuestionado. Ello genera una cadena de desinformación que en ocasiones puede llegar a provocar peleas entre las amistades o familias.

La era digital en la que estamos inmersos permite que la comunicación sea más rápida gracias a las plataformas como WhatssApp o las redes sociales, es por ello la importancia de que la información sea veraz, concisa y fidedigna, para evitar ser transmisores de mensajes falsos o engañosos.

De acuerdo con Chequeado.com, si tú eres de las personas racionales que verificas la veracidad del mensaje antes de reenviárselo a tus amigos o parientes, aquí puedes obtener una serie de consejos que pueden evitar que quedes como el aguafiestas del grupo de WhatsApp.

Se recomienda no enojarte con una persona si te envía un contenido que sabes que es falso; o no te queda claro si es verdadero o no.

El enojarte y/o exponerlo en un grupo sólo lo pondrá a la defensiva. Siempre se debe tratar de generar un clima de confianza fuera del grupo de WhatsApp y persuadir a ese amigo, familiar o conocido que está difundiendo contenidos desinformantes, ya sea porque no sabe que es falso, no tiene conocimientos sobre el tema o tiene mala intención.

En cuanto a las personas mayores, se recomienda que seas sumamente paciente pues ellas tienen en general menos conocimiento que los más jóvenes sobre cómo funcionan las nuevas tecnologías y las redes.

Si recibiste el mensaje de una persona y dudas de su veracidad, puedes empezar por preguntarle por privado, no en el grupo abierto de WhatsApp, si revisó eso que está enviando o si solamente está repitiendo o redifundiendo un mensaje. Es así que puedes revisar tres respuestas:

Te responde que ya lo verificó y te envía material para defender su contenido: en este caso, el consejo es que desconfíes de tí mismo y revises de nuevo lo que la persona te envió. Te responde que solo lo está reenviando, pero que no sabe si es verdad: la recomendación es señalarle amablemente (con firmeza y cariño) que no circule información que no está verificada porque puede generar mucho daño (en particular en el contexto de la pandemia) y que, ante la duda, no comparta este tipo de contenidos, como las falsas recetas caseras para curar el Covid-19, así como las vacunas milagrosas que no están aprobadas por las autoridades sanitarias, por mencionar algunos ejemplos. No te responde, se recomienda contestar lo mismo que en el caso anterior.

Frenar la circulación de contenidos falsos, es la misión

Guadalupe Nogués, doctora en Biología y autora del libro Pensar con otros: una guía de supervivencia en tiempos de posverdad, afirmó en una entrevista brindada a Chequeado.com que no alcanza con frenar lo que sabemos que es falso. Siempre, pero durante la pandemia particularmente, “tenemos que frenar la circulación de contenidos no confirmados (no solo los falsos)”.

Si te llega un mensaje por chat (ya sea en formato de texto, audio, imagen o video) en un grupo de WhatsApp, y sabes que es una desinformación y es de una persona a la que le tienes aprecio o forma parte de tu círculo de confianza. Puedes:

Comunicarte con ella por un chat privado.

Reforzar el vínculo con ella y que le quede claro que hablan en un clima de seguridad y confianza .

. Marcarle su error. Apelando a la empatía y buen humor.

La persona que te envió el mensaje desinformante reconoce su error. Si lo hace por privado, lo mejor es agradecerle y reforzar el vínculo. Si lo reconoce por privado pero en primer lugar lo había compartido en un grupo, lo mejor es pedirle que ella misma lo reconozca en el grupo inicial. El objetivo es que el grupo original sepa que allí se compartió algo falso para que de esta manera deje de circular.

Es importante que ayudes a esta persona a que sepa cómo reconocer su error públicamente sin ser criticada virtualmente por sus pares y que, idealmente, borre el contenido falso para evitar que algún otro miembro del grupo lo siga viralizando.