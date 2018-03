Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Hace poco revisamos el Galaxy S9 y S9 Plus de Samsung, dos equipos que, a pesar de parecerse mucho a sus predecesores, demuestran que a veces no es necesario arreglar lo que no está roto, esto indica el portal de noticias FayerWayer en su sitio web.

Con un precio sugerido de USD $839 para el modelo Plus, siempre es bueno preguntarse cuánto le cuesta realmente a la compañía fabricar uno de estos terminales.

Una sorpresa que nos llama la atención es que este equipo ha sido el más caro que ha hecho Samsung, al menos para ellos, costando 10 dólares más que el Note 8.

¿La parte más cara? La pantalla: USD $72.50, seguido por la memoria, con 48 dólares.

De acuerdo a TechInsights, el costo total de fabricación del equipo es de USD $379:

Como dato interesante, el iPhone X que ha causado tanto revuelo por su precio de casi mil dólares, cuesta USD $370.

Evidentemente esto no considera otros costos, como investigación, desarrollo y claro, publicidad, algo en lo que Samsung y Apple no escatiman en gastos para presentar sus equipos.

Pero ojo, 379 dólares es el precio de los fierros, pero hay mucho más metido ahí. Claro que Samsung y otras marcas ganan, no son empresas de caridad, pero no son tan baratos como se muestra aquí.

Reseña

¿Aún no te has decidido por comprarte el más reciente diseño de la compañía? Te dejamos un review (reseña) del canal de YouTube 'Topes de Gama', una página especializada en la crítica y revisión de los mejores terminales del mercado: