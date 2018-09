¿Cuánto gana Apple por cada venta de su iPhone XS Max?

Agencia

MÉXICO.- El iPhone XS Max es un teléfono que ha llamado la atención de mucha gente no solo por su diseño, funciones, o porque es el nuevo iPhone, sino porque es un teléfono que ha alcanzado una nueva barrera de precio, pues la versión más cara llega a los 35 mil pesos mexicanos, razón por la que muchos se han preguntado si vale la pena comprar un teléfono de este precio.

Por esta razón, TechInsights ha analizado un iPhone XS Max, separando cada pieza que hay en su interior para hacer un análisis sobre el costo de cada pieza y saber aproximadamente cuánto dinero cuesta fabricar el nuevo iPhone XS Max.

¿Cuánto dinero cuesta fabricar el iPhone XS Max?

Según la fuente, fabricar un iPhone XS Max apenas y cuesta un poco más que fabricar un iPhone X, pues son prácticamente iguales. Y es que si analizamos el costo de todos los componentes del iPhone XS Max nos damos cuenta que el total es de 443 dólares, cuando el precio del iPhone XS Max de 256 GB (porque es el que analizaron) cuesta 1249 dólares, entonces… ¿Apple gana 806 dólares por cada iPhone XS Max de 256 GB vendido? La respuesta no es tan sencilla, y hay varias razones de ello.

Primero debemos dejar claro que este es el costo de cada componente que se incluyó en el iPhone XS Max, donde los componentes más caros son la pantalla OLED, el procesador y módems, indica el portal de noticias Unocero.

La pantalla es el componente más caro debido a que es la más grande en un iPhone, cuenta con tecnología Super AMOLED de Samsung y lleva una respuesta táctil de 120 Hz, así que no hablamos de cualquier pantalla.

La fuente también menciona que si el iPhone XS Max no es más caro es debido a que Apple ha logrado reducir algunos costos en comparación con el iPhone X, por ejemplo, ha eliminado algunos componente relacionados con el 3D Touch, que es a todas luces una de las tecnologías que desaparecerán de los iPhone en un futuro, de hecho, el iPhone XR no lo integra, y iOS 12 tiene ajustes para teléfonos sin 3D Touch.

Apple no solo invierte en la fabricación

A pesar de que los costos de fabricación parecen ser menos de la mitad del costo de venta de los nuevos iPhone, hay que tener en cuenta que la compañía también invierte en diseño, marketing, distribución, I+D (Investigación y Desarrollo) y otros elementos que serán imposibles de calcular si la empresa no revela estas cifras.

Sin embargo, no debemos olvidar que Apple es la empresa que más dinero gana por teléfono vendido, así que es probable que los nuevos iPhone sigan manteniendo este enfoque, y la compañía gane poco más del 40% por cada teléfono vendido, pero estas son especulaciones.

La versión de 512 GB es donde más dinero gana Apple

Hay 200 dólares de diferencia entre el iPhone XS Max de 512 GB y el de 256 GB, según el análisis, el costo de la memoria es de 64.50 dólares, si consideramos que el costo de una memoria de 512 GB es del doble (que seguramente es más barata), entonces valdría 129 dólares, lo que significa que Apple está ganando 71 dólares extra solo por la versión de mayor capacidad, cuando todos los demás componentes son exactamente iguales.

El problema es que el costo de las memorias no es proporcional a su almacenamiento, es decir, una memoria de 256 GB no vale cuatro veces más que una de 64 GB, por esa razón es claro que la versión de 512 GB no cuesta el doble que la de 256 GB, así que Apple seguramente está ganando más dinero por esta versión.

En conclusión, ¿vale la pena un teléfono cuyo valor es de 1249 dólares cuando el costo de fabricación es de aproximadamente un 65% menos del costo de venta?, y no se diga del iPhone XS Max de la versión de 512 GB, bueno, pues para muchos vale la pena porque se trata de Apple, una empresa que vende un sistema operativo y una experiencia de usuario que no encuentras en otro lado, para muchos otros el precio es algo exagerado, tanto que Tim Cook ha tenido que justificar el costo de sus nuevos teléfonos, pero lo más importante es… ¿tú qué opinas al respecto?