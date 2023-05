David Harbour y Jodie Comer protagonizarán el juego “Alone in the Dark”

Playstation tiene como uno de sus principales proyectos el reinicio del videojuego “Alone in the Dark”, está reinvención del título que puso de moda el género denominado como survival horror, manteniéndose como uno de los favoritos de los gamers, prometiendo sorprender a los fanáticos anunciaron contará con David Harbour y Jodie Comer.

Las compañías de juegos últimamente han reforzado su apuesta de incluir talentosos actores como protagonistas de sus producciones para captar una mayor atención tanto de los fans, como el público en general, ejemplo de ello son las participaciones de Nicolas Cage en Dead by Daylight y la de Will Smith en Undawn.

David Harbour es mejor conocido por interpretar a “Jim Hopper” en la exitosa serie “Stranger Things” y a “Alexei Shostakov / Red Guardian” en el MCU, mientras que Jodie Comer es famosa por dar vida a “Astankova/Villanelle” en el programa “Killing Eve” y a “Millie/Molotov Girl” en “Free Guy”.

En el nuevo juego de “Alone in the Dark” que saldrá a la venta el 25 de octubre los dos personajes principales serán “el detective Edward Carnby” (Harbour) y “Emily Hartwood” (Comer), el estudio aseguró que independientemente de a quien selecciones para controlar los usuarios vivirán una gran aventura, el titulo estará disponible para PS5, Xbox Series X|S y PC.

Además de dejar en claro que si bien los personajes pueden pasar por los mismos eventos generales en el juego, su viaje se desarrollará de forma diferente por medio de sus reacciones a momentos únicos y al entorno, además de que cada uno tiene sus propias personalidades e historias fuertes.

