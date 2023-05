Nicolas Cage se convertirá en un personaje jugable en “Dead by Daylight”

Behaviour Interactive estudio canadiense que desarrollo el videojuego de terror “Dead by Daylight”, busca sorprende a los gamers con varias colaboraciones especiales, recientemente anunciaron que llegaron a un acuerdo para que Nicolas Cage se una como un personaje jugable.

En sus canales oficiales anunciaron con un teaser con una descripción que llama la atención ya que advierten “que será la actuación de su vida”, resulta sorpresivo que el aspecto que maneja indica que Nicolas Cage aparecerá como el mismo y no como algún personaje de alguna cinta o universo cinematográfico.

El reconocido actor californiano no es ajeno a producciones donde se interprete a si mismo recientemente protagonizó la cinta “El Insoportable Peso del Inmenso Talento” donde retrato a una irreverente versión ficticia que es contratado para asistir a la fiesta de un millonario y para su mala fortuna la CIA recluta a Cage para que lo vigile, en lo que concierne a su filmografía Nicolas ha protagonizado múltiples filmes de terror el más reciente fue Reinfield donde interpreto a Drácula compartiendo créditos con Nicolas Hoult.

Dead by Daylight ha prometido dar más detalles de la participación de Cage en el juego el próximo 5 de julio por lo que los fanáticos deberán esperar más para conocer en que consistirá y si tendrá alguna habilidad especial.

It’s the performance of a lifetime.

Dead by Daylight: Nicolas Cage. Coming to a realm near you.



Learn more on July 5th. pic.twitter.com/A96yvZPYpt