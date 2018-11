¿Adiós Netflix? ¡Disney+ ya tiene fecha de lanzamiento!

Agencia

MÉXICO.- Disney tuvo un día muy activo. La compañía, una de las más grandes del mundo, reveló por primera vez de manera oficial el nombre de su servicio de streaming para competir con Netflix, además de la fecha estimada para su llegada.

De acuerdo con un reporte de la cadena estadounidense NBC, el CEO de la compañía, Bob Iger, realizó varios anuncios acerca de sus planes en el segmento de streaming, entre ellos que el nombre de su plataforma será Disney+ y que estará lista para salir al mundo en el segundo semestre de 2019.

Iger también reveló que la empresa entregará su servicio directamente a los consumidores, dándole la vuelta a los distribuidores tradicionales, indica el portal de noticias Unocero.

Disney+ sin duda será un rival de temer en el mercado de los contenidos vía streaming porque contará dentro de su inventario con todas las franquicias de cine y TV de Marvel, Star Wars, National Geographic, Disney y Pixar, además de su marca deportiva ESPN+.

