Con esta divertida sorpresa Google celebra los 80 años de 'El Mago de Oz'

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Google se une a la celebración del 80 aniversario del estreno de la película 'El Mago de Oz', en la que Judy Garland interpretaba a Dorothy, quien junto a su perro Toto, son alejados de Kansas por un tornado hasta el mundo fantástico de Oz, "más allá del arcoíris", donde hay brujas buenas y malas. Para salir de este extraño mundo, cuentan con la ayuda de un hombre de hojalata (Jack Haley), un león cobarde (Bert Lahr) y un espantapájaros (Ray Bolger).

De acuerdo a Antena 3, el 'Mago de Oz', que se ha convertido en la película musical más vista de la historia, no ha pasado de moda y su 80 aniversario ha sido muy celebrado en todo el mundo.

Por ello, el gigante de búsquedas Google también se ha querido sumar a las celebraciones y felicitaciones que abundan en las redes sociales con una divertida sorpresa para sus usuarios.

Si tecleas 'El Mago de Oz' en Google, aparece el dibujo de los míticos zapatos rotos que llevaba Dorothy en la película. Al pinchar sobre ellos, la pantalla empieza a girar y se tiñe de blanco y negro mientras suena una voz que dice la famosa frase 'There's no place like home (No hay lugar como el hogar), que dice Judy Garland en su interpretación de Dorothy.

Lo único que tienes que hacer es colocar Wizard of Oz y la magia aparecerá en tu buscador.

We’re off to search the wizard, the wonderful “Wizard of Oz.” pic.twitter.com/JulBoTAc7A — Google (@Google) August 23, 2019

¿Qué esperas para probarlo? Te aseguramos que te encantará.