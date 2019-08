Llega Google Go y promete que gastarás 40% menos de tus datos

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Esta semana, Google lanzó Google Go, un buscador ultraligero para smartphones Android y cuya principal ventaja es que solo ocupa 7MB de espacio (mientras que el buscador normal usa 200MB) y que, además, es capaz de ahorrar el 40 por ciento de los datos móviles. Se trata, por lo tanto, de una opción de buscador perfecta para aquellos usuarios que tienen poca memoria o una conexión inestable a Internet.

De acuerdo a Merca2.0, entre las funciones más importantes de Google Go destacan la lectura en voz alta de páginas web, fotografías en texto, búsquedas por medio de la voz y además entrega la posibilidad de resaltar palabras durante la narración. Asimismo, el navegador incluye una sección de tendencias con noticias populares que podrían interesarte, una sección de marcadores y un buscador de imágenes y GIFs.

También te puede interesar: Android se despide de los postres: se llamará 10 a secas

También en el nuevo buscador se incorpora Google Lens, que permite traducir imágenes a otros idiomas a través de la realidad aumentada e indicar palabras para escuchar la pronunciación correcta.

Google Go ya está disponible en la Play Store de la firma a nivel mundial para todos los dispositivos Android que utilicen el sistema operativo Lollipop y sus versiones posteriores.

Aunque esta no es la única novedad que ha lanzado Google en estos días ya que recientemente lanzó Gallery Go, una galería de fotos más simple que Google Photos, que se suma a la creciente lista de aplicaciones ligeras de Google como YouTube Go, Gmail Go, Maps Go y Files Go.

Pero y ¿por qué el nuevo buscador tiene el apellido Go? Básicamente tiene que ver con Android Go, la versión de Android diseñada para funcionar en teléfonos de gama más baja. Es decir, en aquellos que tienen menos de 1GB de memoria RAM, utilizando apps adaptadas para consumir menos y en las que los fabricantes no tienen permitido añadir ninguna personalización.