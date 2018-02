¡Conoce a los nuevos personajes de Dragon Ball FighterZ!

Agencia

MÉXICO.- Hace unos momentos te enseñamos las primeras imágenes de Broly y Bardock en Dragon Ball FighterZ. Ahora, Bandai Namco puso en línea un par de teasers de estos personajes, esto según el portal de noticias de videojuegos Level Up.

El pasado fin de semana nos enteramos de que Broly y Bardock serán los primeros personajes DLC que llegarán a Dragon Ball FighterZ. Estos avances siguen sin mostrar gameplay de los peleadores, sin embargo, podemos ver las introducciones que tendrán en el juego.

En Twitter, Bandai Namco mencionó que Broly y Bardock formarán parte del primer DLC de Dragon Ball FighterZ y llamó a los fans a estar al tanto para conocer más detalles y la fecha de debut.

"Frieza's taken our loyalty and paid us back in our own blood." - Bardock. Get ready to unleash Bardock as part of the 1st DRAGON BALL FighterZ DLC. Stay tuned for details on the release date. #DragonBallFighterZ pic.twitter.com/A9Cl1NPexd