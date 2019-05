El Motorola con 'mente' de Samsung ya tiene precio y fecha de salida

Agencia

MÉXICO.- Motorola está cerca de lanzar la segunda versión de su Motorola One, solo que en lugar de bautizarlo como Motorola One 2, parece que la firma china quiere algo mucho más atractivo, razón por la que parece que este teléfono se llamará Motorola One Vision, el cual también será parte del programa Android.

En esta ocasión ha sido el popular leaker, Roland Quandt, el que ha conseguido publicar las especificaciones y fotos de prensa de este dispositivo.

Ficha técnica del Motorola One Vision

Pantalla: LCD de 6.3 pulgadas.

Resolución: 2520×1080 pixeles.

Procesador: Samsung Exynos 9609.

RAM: 4GB RAM

Almacenamiento interno: 128 GB.

Ranura para memoria microSD: sí.

Cámara trasera: dual de 48 Mpx (f/1.7) + sensor de profundidad.

Cámara frontal: 25 Mpx con f/2.0.

Grabación de video: 4K hasta 30fps.

Batería: 3,500 mAh con carga rápida

Otros Bluetooth 5.0, NFC.

Versión de Android: 9.0 Pie.

Como podemos ver, tenemos un equipo de gama media muy interesante que será el primero de Motorola en incluir un procesador de Samsung de la familia Exynos, el cual ofrece un desempeño similar a los Snapdragon de la serie 600.

Así mismo, el diseño confirma que también será el primer equipo de la firma con agujero en pantalla, mientras que en la parte trasera tendremos una cámara dual con un sensor principal de 48 megapixeles, además de que estará potenciado por inteligencia artificial.

Precio y disponibilidad

El Motorola One Vision tendrá un costo en Europa de 299 euros, que al tipo de cambio son unos 6,400 pesos mexicanos, aproximadamente.

El equipo estará a la venta el próximo 16 de mayo, aunque no sabemos cuándo ni a qué precio llegará a América Latina.