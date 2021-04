Mueren dos personas en accidente al probar el piloto automático de un Tesla

En la subdivisión de Carlton Woods, cerca de The Woodlands en Houston, Texas, dos personas perdieron la vida luego de que se reportara el choque de un Tesla Model S.

Según las autoridades locales, nadie se encontraba en el asiento del conductor. El incidente ocurrió el pasado sábado cerca de la medianoche, y luego del impacto el coche eléctrico comenzó a arder en llamas.

El oficial Mark Herman del Condado de Harris reportó el hallazgo de dos cuerpos sin vida en el asiento del copiloto y el asiento trasero, pero no había nadie en el lugar del conductor.

Medios locales platicaron con el cuñado de uno de los pasajeros, quien mencionó que estaba llevando al vehículo a dar un paseo para mostrárselo a su mejor amigo y que eran los únicos a bordo del Tesla.

Tesla Accidents & Death Toll new crash - 2 more people killed April 17 in Houston when the driverless Model S electric car using Autopilot crashed into a tree & burst into flames - 30,000 gallons of water & 4 hours to put out #teslamodels fire, as the EV battery kept reigniting pic.twitter.com/rcAu96raYN

El auto se estrelló en la carretera y quien se encontraba en el asiento trasero era el dueño del Model S, lo que indica que estaba mostrando la tecnología de Autopilot a su amigo.

Además añadieron que el vehículo viajaba a alta velocidad cuando perdió el control, se salió de la carretera y chocó contra un árbol. Posteriormente, el modelo eléctrico comenzó a incendiarse.

Two men killed after Tesla that may have been in autonomous driving or self driving mode didn’t adhere to a curve, slammed into a tree then burst into flames in the Woodlands, officials say. Firefighters say they had to call Tesla to figure out how to oust the blaze. @KPRC2 pic.twitter.com/nmhDxKeTHT