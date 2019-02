Esto costará viajar a Marte

Agencias

México.- El inventor y empresario Elon Musk reveló el precio del boleto de viaje a la Luna y a Marte en sus sistemas Starship y Super Heavy.

El controvertido sudafricano contestó vía Twitter que el viaje redondo al planeta rojo costará menos de 10 millones de pesos (USD$500,000) en caso de que las naves sean reusables, “y tal vez incluso por debajo de los los 2 millones de pesos (USD$100,000)”.

What are the estimated costs for tickets to Moon/Mars accounting for reusability?