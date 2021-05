‘Es momento de jugar’, ex-congresista lanza su propio equipo ESports

ESPAÑA.- La ex-vicepresidenta del Congreso de los Diputados de España Celia Villalobos, que en el año 2015 fue víctima de burlas por haber sido sorprendida jugando en pleno debate sobre el estado de la nación ‘Candy Crush’ en su tableta.

Ahora regresa mediante un ‘spot’ anunciado el lanzamiento de su propio equipo de deportes electrónicos ‘ESports’, informan los medios locales.

La política malagueña, de 72 años, hizo pública las imágenes y unos videos en varias plataformas para anunciar que será la nueva capitana de los Screen Wolves.

Nuestra capitana #CeliaVillalobos ya está preparada. Lo estáis vosotros? Screen Wolves el equipo que llega para cambiar el mundo del juego. Descubre más en nuestra web https://t.co/XCuwvlZSK2 #ScreenWolves #gaming #CeliaVillalobos #esports pic.twitter.com/Yf26q76REV — ScreenWolves (@ScreenWolves) May 24, 2021

"Durante años siempre he estado en el foco. Críticas, burlas, reproches… Toda una vida marcada por un solo momento. Un momento que casi me hizo olvidar lo que me gustaba", dice la exfuncionaria en un clip promocional, en referencia a aquel embarazoso descuido con Candy Crush.

"Pero, ¿sabéis qué? Que se acabó. Se acabó escucharos, se acabó callarme. Es el momento de dar la cara. Es el momento de jugar", concluye.

De momento, se desconoce en qué videojuegos o ligas planea competir el flamante equipo.

TE PUEDE INTERESAR:

El precio de Bitcoin este sábado 22 de mayo de 2021

¿Qué son los eSports y cómo se volvieron tan grandes?

'Canelo' Álvarez llega a los videojuegos en Esports Boxing Club