"F" en el chat: Internet Explorer dejará de existir... ¡hoy!

Windows Internet Explorer quizá fue tu primer navegador web. Allá en el lejano 1995, Microsoft lanzó junto a su sistema operativo el que sería el navegador de internet más usado de todo el mundo, hoy, sabemos con certeza que tiene sus días contados en la red.

En 2019, la compañía del magnate Bill Gates anunció que Internet Explorer sería sustituido de sus computadoras por Edge, un buscador desarrollado por ADN. En aquel entonces los fans de Microsoft aún se encontraban escépticos de si esta era una medida temporal o si de Windows definitivamente le diría adiós al que fue navegador más popular durante la década de los 2000.

El sitio de Windows que ya contaba con una advertencia de que "El futuro era Edge", avisaba a los usuarios que el cambio era inevitable, sin embargo, no contábamos con una fecha en la que le diríamos adiós al olvidado Internet Explorer.

"La aplicación de escritorio Internet Explorer 11 será retirada el 15 de junio del 2022"; este lema se puede leer dentro del sitio web oficial de Microsoft.

Si bien, Internet Explorer no podrá ser descargado a partir de hoy, Microsoft anunció que continuará dando soporte a su "primogénito" por lo menos un lustro más con el fin de no entorpecer a las empresas que continúen utilizándolo.

Eventualmente nuestro primer navegador dirá adiós a la red y solo quedarán memes y anécdotas. A continuación te dejamos algunos tuits que conmemoraron la ocasión.

is Internet Explorer ever truly dead? pic.twitter.com/KQGndprUxn