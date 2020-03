Fortnite va en contra de la adicción a videojuegos

Epic Games se encuentra trabajando en un proyecto para detener las excesivas horas que pasan los niños jugando Fortnite.

Según el insider de Fortnite y usuario de Twitter, FireMonkey, el juego de Epic Games ya introdujo una política anti adicción en China gracias al manejo de Tencent.

QUICK UPDATE: These "Fortnite Addiction" strings are ONLY for players in China, as seen by the following string.



"TencentPlayTimeLimit": "Opps, you are currently beyond your time limit to play due to the anti-addiction requirements for minor accounts." https://t.co/lp0ep1evBw