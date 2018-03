¿No sabes qué estás mirando? ¡Prueba Google Lens!

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Google sigue lanzando novedades relacionadas con su abanico de software y, como prometieron en el pasado Mobile World Congress, en este caso toca hablar de Lens: la compañía está permitiendo el acceso a la aplicación a los teléfonos Android que tengan instalada Google Fotos. También se ha anunciado, sin una fecha concreta, que Google Lens llegará a dispositivos iOS y la mayoría de terminales insignia de marcas como Samsung, LG, Motorola, Huawei o Sony, esto indica el portal de noticias Hipertextual en su sitio web.

También te puede interesar: Atrévete a cazar dinosaurios en: ¡Jurassic World Alive!

Google Lens es una aplicación que permite al usuario escanear cientos de elementos y objetos de nuestro día a día y sacar provecho de distintas formas: desde poder crear un contacto a raíz de la información de una tarjeta de visita o de negocios hasta aprender más de monumentos y lugares emblemáticos o identificar tipos de razas de animales o plantas y también negocios y marcas comerciales. Evidentemente, el objetivo a largo plazo de la compañía, como declara el director de producto Aparna Chennapragada, es poder reconocer prácticamente cada objeto o lugar que nos rodee en nuestro vida cotidiana.

Rolling out today, Android users can try Google Lens to do things like create a contact from a business card or get more info about a famous landmark. To start, make sure you have the latest version of the Google Photos app for Android: https://t.co/KCChxQG6Qm

Coming soon to iOS pic.twitter.com/FmX1ipvN62