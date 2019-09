Google celebra los 25 años de 'Friends' con esta sorpresa en su buscador

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- "Friends" está a punto de cumplir 25 años y no se puede negar que es una de las series favoritas del público que marcó a toda una generación, en esta ocasión, Google no se quiso quedar fuera de las celebraciones y dejó preparadas varias sorpresas ocultas para los fans.

De acuerdo a Infobae, los famosos Easter eggs, toda una tradición para Google, están disponibles para cada uno de los personajes: Chandler, Rachel, Ross, Phoebe, Monica y Joey. Son pequeños elementos interactivos que aparecen si pones el nombre de cada uno de los personajes en el buscador.

¿Cómo buscar los Easter Eggs de "Friends"?

Para realizar la búsqueda lo que se debe hacer es:

-Abrir tu buscador

-Ir a Google y buscar el nombre del personaje.

-Después de que se despliegue toda la información de lado derecho encontrarás el nombre del personaje y al lado habrá un icono muy particular.

-Presiona el icono y listo.

Chandler

Debes de colocar en el buscador de Google "Chandler Bing" o "Chandler" este te va a aparecer algunos elementos que te recordaran al episodio "The One with a chick and a Duck", capítulo donde Joey le regala a Chandler un pollito y luego lleva un pato al departamento.

El Easter Egg se activa al darle clic en el sillón reclinable, así podrás ver cómo sale un pollo y un pato en la pantalla.

Phoebe

Si agregas el nombre de "Phoebe Buffay" o "Phoebe" y presionas la guitarra podrás escuchar el clásico tema "Smelly cat", que está complementado con una animación de un gato que se pasea por la pantalla.

Ross

Aquí si debes de poner el nombre completo "Ross Geller" para que te deba de aparecer el Easter egg. Si aprietas el sillón vas a ver cómo la pantalla gira mientras escuchas la voz de David Schwimmer gritar "Pivot".

Monica

Una de las aficiones que destacan a Monica de todo el grupo de amigos es su afición por la limpieza, razón por la cual el buscador destacó que al buscar el nombre de "Monica Geller" y apretar la cubeta junto a su nombre aparecerá una esponja para dejar todo reluciente.

Joey

"A Joey no le gusta compartir su comida", esto es lo que dice la voz del personaje interpretado por Matt LeBlanc si buscas el nombre de "Joey Tribbiani" en el buscador. Si le das clic, al lado de su nombre aparecerá una pizza y si le aprietas vas a poder ver mucha comida en tu pantalla hasta que aparezcan unas manos y se lo lleven todo.

Rachel

El Easter Egg de "Rachel Green" es el único que no tiene nada comparado con los otros personajes, pues al apretar el icono que se encuentra al lado de su nombre nada más direcciona a las fotografías de los peinados clásicos y a los cortes de pelo que lució la actriz Jennifer Anniston en la serie.

Otro agregado que realizó Google fue al buscar "Friends glossary" en el buscador. Aquí te brindará varias palabras y con algunos ejemplos de lo que significa o lo que podría significar para estos seis amigos. Solo que este es en inglés.

Hace 25 años llegó a las pantallas una de las series más exitosas de la televisión. "Friends" se colocó en el gusto de los jóvenes de la época y aún perdura entre las preferencias de los televidentes por retratar la divertida historia de seis amigos en Nueva York. Para celebrar el programa que lanzó a la fama a David Schwimmer, Matthew Perry, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow, Courteney Cox y Jennifer Aniston, sus protagonistas publicaron una icónica imagen de la sitcom noventera.