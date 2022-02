"Hey, PlayStation", la nueva función de comando de voz para el PS5

Desde el miércoles 9 de febrero el sistema PlayStation 4 y PS5 agregó un puñado de nuevas funciones de accesibilidad y calidad de vida a las consolas de Sony. Entre las adiciones está el soporte para comandos de voz en PlayStation 5.

La consola de la generación anterior de Sony ha tenido esa característica desde su lanzamiento en 2013, pero ahora también está llegando a la última consola de la firma.

Comenzando con una versión beta que Sony puso a disposición de los usuarios de habla inglesa en los Estados Unidos y el Reino Unido primero, la compañía está agregando una opción de sistema que hará que la consola responda a "Hey PlayStation".

Es una función que puede desactivar, pero dejarla activada le permitirá usar su voz para iniciar juegos y otras aplicaciones, así como abrir el menú del sistema y controlar la reproducción de medios.

I tested the PS5’s beta “Hey PlayStation” voice command, and it’s actually good! https://t.co/6Zfhnhc1v5 pic.twitter.com/G7ygcLOvps