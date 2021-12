Instagram busca competir contra TikTok: 'Stories' durarán 60 segundos

Parece indicar que los responsables de Meta buscan que Instagram compita contra TikTok, y para ello implementará que la duración de los videos en las Stories duren 60 segundos.

Esta característica fue descubierta por Matt Navarra, especialista en redes sociales, quien compartió una captura de pantalla de esta nueva función en cuenta de Twitter.

En la imagen se puede observar que de momento se tratan de pruebas que está realizando la Instagram en Turquía.

Instagram is testing longer stories segments of up-to 60 seconds



