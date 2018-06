Google quiere competir con PlayStation y Xbox

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Google, la compañía responsable de haber creado el correo electrónico que quizás usas (Gmail) e incluso el navegador en el que quizás estás leyendo esta noticia (Chrome), trabaja en su propia plataforma de videojuegos que se basará en el streaming, según filtraciones de la compañía, dio a conocer esta noticia Gizmodo.

La plataforma, conocida hasta ahora con el nombre clave de “Yeti”, según reportan nuestros compañeros de Kotaku, permitirá jugar mediante streaming, lo que podría significar la posibilidad de jugar a cualquier videojuego, por más exigente que sea en cuanto a hardware, en cualquier dispositivo, desde un móvil o tablet hasta un Smart TV o incluso a través de Chrome. Además, estaría integrada a YouTube.

Por supuesto, esta no es una idea nueva. Nvidia y otros llevan años intentando ofrecer una experiencia de juegos mediante streaming, pero hasta ahora no han logrado perfeccionar el sistema a tal punto que no requiera de una conexión a internet excesivamente rápida y logre mantener la calidad de imagen sin lag. No obstante, la idea de que ahora una compañía tan grande como Google trabaje en este tipo de plataforma, hace que la propuesta sea mucho más interesante y posible. Por esta razón llevan mucho tiempo contratando desarrolladores y ejecutivos con experiencia en el mundo de los videojuegos.

El reporte, que cita cinco fuentes distintas, menciona que Google planea lanzar esta plataforma de streaming y podrían lanzar su propio hardware, lo que quizás se trate de un pequeño dispositivo para hacer streaming y conectar a un monitor o televisor. En general, la compañía parece muy interesada en atraer a los desarrolladores de videojuegos (incluso habrían estado presentes en la E32018 para conversar con estudios), algo que no debería extrañarnos tomando en cuenta la cantidad de dinero que está facturando esta industria desde hace una década o poco más. Google incluso estaría considerando adquirir estudios pequeños para crear sus propios títulos.

Recientemente distintas compañías han estado mencionando la palabra “streaming” al hablar del futuro de los videojuegos. Por ejemplo, el director ejecutivo y presidente de Ubisoft, Yves Guillemot mencionó estar confiado en que el streaming será clave en el futuro de su industria. En Google parece que creen lo mismo.