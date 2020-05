El clima impide lanzamiento de la cápsula Crew Dragon, de SpaceX

Cabo Cañaveral, Florida, EE.UU.- El lanzamiento de cohete Falcon 9 y la Cápsula Crew Dragon de la empresa SpaceX, programado para esta tarde, fue suspendido debido que las condiciones climáticas no eran las óptimas, informaron a través de redes sociales la empresa y la NASA.

“Se retiró del lanzamiento hoy debido al clima desfavorable en la ruta de vuelo. Nuestra próxima oportunidad de lanzamiento es el sábado 30 de mayo a las 3:22 pm EDT, o 19:22 UTC”, compartió SpaceX en su cuenta de Twitter.

Standing down from launch today due to unfavorable weather in the flight path. Our next launch opportunity is Saturday, May 30 at 3:22 p.m. EDT, or 19:22 UTC

“No hay lanzamiento hoy - la seguridad de @Astro_Doug y @AstroBehnken es nuestra principal prioridad”, tuiteó la NASA hace unos minutos.

Los dos astronautas de la NASA, Doug Hurley y Bob Behnken se habían declarado listos desde la noche anterior, para protagonizar el primer lanzamiento de estadounidenses desde el propio país en casi una década.

"We are not going to launch today."



Due to the weather conditions, the launch is scrubbing. Our next opportunity will be Saturday, May 30 at 3:22pm ET. Live #LaunchAmerica coverage will begin at 11am ET. pic.twitter.com/c7R1AmLLYh