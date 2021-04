Microsoft Teams reporta problemas a escala mundial

ESTADOS UNIDOS.- Hoy martes por la mañana, se registró una caída a escala mundial de la plataforma de reuniones de vídeo, Microsoft Teams. Diferentes usuarios han experimentado problemas de funcionamiento, según informó la cuenta de Twitter Microsoft 365 Status.

We’ve identified the root cause and performed mitigation actions. We’re seeing signs of recovery and will continue to monitor the service. Users still experiencing impact should restart their clients to expedite recovery. Further details can be found under TM252802.