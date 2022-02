CANCÚN.- Si estás harto de que te recriminen porque los dejas en visto o peor, que revisen cuándo fue tu última conexión, el modo fantasma de WhatsApp te ayudará a pasar desapercibido cuando entres a la aplicación a responder tus últimos mensajes.

De acuerdo a Statista, un portal de estadística de procedencia alemana, la plataforma de mensajería WhatsApp se encuentra en el segundo lugar de popularidad entre los usuarios, con más de 2 mil millones de cuentas activas hasta el 2021. Con semejante cantidad de personas, es de esperarse que algunos cuantos estén preocupados por su privacidad y por los datos que exige la aplicación de Meta para hacer uso de sus servicios.

¿Qué es el modo fantasma de WhatsApp?

La app de mensajería cuenta con distintas configuraciones que permiten proteger la privacidad de sus usuarios, al conjunto de estas se les denomina como el "modo fantasma de WhatsApp".

A continuación, te enlistamos los pasos que necesitas seguir para activar esta función y comenzar a proteger tus datos personales de los más curiosos.

Ocultar tu última hora de conexión: Para desaparecer del registro de conexiones debes dirigirte a Configuración o Ajustes - Privacidad - Última vez y seleccionar "Nada". De esta manera no aparecerá la última vez que estuviste en línea.

Ocultar tu foto de perfil: Puedes evitar que las personas vean tu foto de perfil, para esto debes ir a Configuración - Cuenta - Privacidad - Foto de perfil. Ahí podrás seleccionar quién tendrá visible tu foto o desaparecerla por completo.

Ocultar tu nombre: Para este punto será necesario dirigirte al siguiente enlace y copiar el carácter "Unicode blanco". Después abre nuevamente WhatsApp e ingresa a Configuración - Editar perfil. Finalmente pega el contenido que copiaste en el espacio de "Nombre de Usuario" y oprime guardar. Notarás como en la sección en donde debería aparecer tu nombre queda totalmente en blanco.

Si prefieres volver a dejar visible tu nombre, lo único que tienes qué hacer es dirigirte a "Nombre de Usuario" y borrar el espacio en blanco, a continuación escribe tu nombre y guarda.

El modo fantasma de WhatsApp no deja rastro alguno, tampoco envía notificación a tus contactos y es indetectable, por lo que no será posible distinguir si lo tienes activado o has borrado al contacto que te está stalkeando.

Con información de Infobae y Marca.

También te puede interesar:

Te decimos cómo poner contraseña a tus mensajes de WhatsApp



WhatsApp te permitirá eliminar mensajes sin límite de tiempo



¡No te dejes engañar! Conoce las razones para no descargar WhatsApp Plus