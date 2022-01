¡No te dejes engañar! Conoce las razones para no descargar WhatsApp Plus

Existen diversas aplicaciones similares a WhatsApp que suelen ser atractivas para las personas; la opción de ver los mensajes borrados o guardar estados de tus amigos hace que el lado “tóxico” quiera tener esta aplicación para chatear. Aunque ofrezcan funciones adicionales, no son recomendadas para su uso, como es el caso de WhatsApp Plus.

Esta aplicación ha aumentado su popularidad debido a que de manera similar a la versión original permite enviar fotos, emojis, videos, documentos, también da la opción al usuario de cambiar el color de los chats y la plataforma.

Recientemente, WhatsApp Plus permitió habilitar chats, crear grupos separados, ocultar estados, visualizaciones, hora de última conexión y personalizar las famosas palomitas azules de confirmación dependiendo al contacto que desees aplicar.

¿Cuáles son los riesgos de descargar WhatsApp Plus?

Aunque las características suenan increíbles y novedosas para algunas personas, la realidad es que esta plataforma no tiene chats cifrados de extremo a extremo, lo que significa que cualquiera podría leer tus conversaciones sin que te enteres.

Lo más importante es que WhatsApp Plus, también otras aplicaciones no oficiales, no cuentan con las verificaciones necesarias, por lo que podrías ser víctima de robo de información, poniendo en riesgo tu seguridad.

¿Qué pasa si lo descargo?

La empresa “Meta”, antes Facebook, cada vez es más restrictivo con las aplicaciones no oficiales. Por ese motivo, la cuenta de WhatsApp del usuario puede llegar a ser suspendida y su número bloqueado de forma definitiva.

