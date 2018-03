'Narcos' llegará al mundo de los videojuegos

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Pronto una versión animada de Pablo Escobar podría estar preguntándote en la pantalla de tu PC si prefieres plata o plomo. Resulta que Gaumont, una de las productoras de "Narcos", ha cerrado un acuerdo con la desarrolladora de juegos británica Curve Digital para adaptar la exitosa serie de Netflix al mundillo de los videojuegos. Estará también metida en el ajo la compañía Kuju -responsable de títulos como Art Academy o Marvel: Ultimate Alliance-, aunque no han trascendido por el momento más detalles.

"Deseoso de crear un juego que coincida con la fantástica historia".

De acuerdo con información del portal de noticias Engaget, Brynley Gibson, director de Kuju, ha comentado que su equipo está "deseoso de crear un juego que coincida con la fantástica historia y la acción de la serie de Netflix". Tim Stephen, jefe de asuntos legales y comerciales de Gaumont, por su parte, también ha apuntado que confía en los desarrolladores para crear un juego que encantará a los fanáticos de la serie, permitiéndoles "involucrarse con las historias y personajes que han llegado a conocer en las últimas tres temporadas."

Si has seguido la serie, sabrás que las dos primeras partes estuvieron centradas en la subida y caída del narcotraficante colombiano Pablo Escobar, mostrando su familia, sus negocios y el increíble imperio de la cocaína que montó a su alrededor. La atención de la tercera temporada, sin embargo, cambió hacia los rivales de Escobar, el Cartel de Cali, por lo que con esto puedes al menos hacerte una idea sobre qué personajes estarán en el juego.

Curve y Kuju ha confesado que planean lanzar el juego en 2019 para la PS4, Nintendo Switch, Xbox One y PC. Si la fecha de lanzamiento se te hace demasiado vaga y lejana, tranquilo: la cuarta temporada de "Narcos", que se centrará en el cártel de Guadalajara, debería llegar a Netflix este mismo año. No te va a faltar entretenimiento, por eso no te preocupes.