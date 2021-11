Netflix Games: el nuevo servicio de la plataforma

Netflix a través de su cuenta oficial dio a conocer que a partir de este miércoles estará disponible el servicio de videojuegos en su plataforma, el servicio de streaming informó que desde el martes estarán disponibles algunos títulos para descargarlos desde Google Play Store.

“Mañana, Netflix Games comenzará a implementarse en la aplicación móvil de Netflix. Primero en Android, con iOS en camino. Es temprano, pero estamos emocionados de comenzar a ofrecerle juegos exclusivos, sin anuncios, sin tarifas adicionales y sin compras dentro de la aplicación” escribió en un tuit.

🎮📱 Let the Games Begin📱🎮



Tomorrow, Netflix Games will start rolling out on the Netflix mobile app. First on Android, with iOS on the way.



It’s early days, but we’re excited to start bringing you exclusive games, with no ads, no additional fees and no in-app purchases. pic.twitter.com/ofNGF4b8At