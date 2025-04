Nintendo Switch 2: Checa las sorpresas que llegarán este 5 de junio

Este miércoles, se revelaron las sorpresas del Nintendo Switch 2 que llevarán tu experiencia de juego a otro nivel.

A partir del 5 de junio de este año, podrás disfrutar de una pantalla más grande, gráficos mejorados y nuevas funciones diseñadas para potenciar la jugabilidad en cualquier momento y lugar:

La Nintendo Switch 2 cuenta con una pantalla de 7.9 pulgadas con resolución 1080p, que ofrece colores vibrantes y una claridad impresionante. Al conectarla a un televisor, podrás disfrutar de una resolución de hasta 4K. La compatibilidad con HDR, VRR y tasas de refresco de hasta 120 fps garantiza una experiencia de juego fluida y envolvente.

Siguiendo la filosofía de versatilidad de Nintendo, la Switch 2 mantiene sus tres modos de juego característicos:

El nuevo dock permite conectar la Nintendo Switch 2 a tu televisor para disfrutar de gráficos más detallados. Cuenta con un puerto USB-C en la parte superior para mayor flexibilidad al cargar la consola.

Soporte ajustable para una mejor experiencia de juego

Disfruta de tu Nintendo Switch 2 en modo sobremesa con total comodidad gracias a su nuevo soporte grande y estable. Su ángulo de visión es completamente ajustable, permitiendo una inclinación de hasta 150 grados para que siempre encuentres la posición perfecta. Ideal para jugar solo o con amigos.

El sistema ahora incorpora un puerto USB-C en la parte superior, complementando el de la parte inferior. Esto te permite conectar el adaptador de corriente incluido y seguir jugando en modo sobremesa sin preocuparte por la batería.

Los renovados Joy-Con 2 incorporan conectores magnéticos que facilitan su acoplamiento y desacoplamiento.

Eso no es todo, ya que también incluyen un sensor de ratón en los laterales, permitiendo usarlos como mouse en juegos compatibles.

Use the mouse controls of both Joy-Con 2 at the same time and experience Drag x Drive, a new 3v3 sports game launching for #NintendoSwitch2 this summer. #NintendoDirect pic.twitter.com/6oK5DNMDUo