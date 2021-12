¡No más hackeos! Facebook Protect llegó a México

La compañía Meta (antes Facebook), ha tomado medidas para garantizar que los usuarios con mayor riesgo de ser hackeados no pierdan sus cuentas por culpa de los malos actores. La red social actualizó su programa Protect que fue diseñado para brindar características de seguridad adicionales a activistas de derechos humanos, políticos, periodistas y otros usuarios en riesgo.

1/ Earlier today we shared an update on our revamped Facebook Protect global expansion, which provides enhanced security for highly targeted users like human rights defenders, journalists and gov’t officials. https://t.co/KPFFM30fjW