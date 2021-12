Spider-Man: No way Home: App para evitar los spoiler en facebook

La mayoría de los usuarios de Internet se ven expuestos a spoiler en las redes sociales cuando una película se estrena en Cinepolis o Cinemex, como será el caso de Spider-Man: No Way Home.

Ahora es muy común que navegando por Facebook encuentres algún ‘meme’ o imagen que te estropee la trama de alguna película o serie del momento. Es por ello que aquí te diremos como evitarlos en la plataforma de Mark Zuckerberg.

Bloquear spoiler en Facebook

Para silenciar o bloquear los spoiler en Facebook se es necesario instalar “Social Fixer”, una extensión que funciona en la mayoría de los navegadores y en la cual podrás modificar varios aspectos de la interfaz de ‘face’.

Aquí te dejamos los pasos a seguir y los enlaces para descargar la extensión de acuerdo a tu navegador: Firefox, Chrome, Opera o Safari.

¿Cómo bloquear spoiler en Facebook?

Una vez que agregamos la extensión a tu navegador, en este caso será en Google Chrome, abrimos Facebook.

Encontrarás una nueva herramienta de lado superior derecho, la cual seleccionarás.

Al darle clic a la herremienta (ícono llave inglesa), seleccionas la “Social Fixer Options”.

Nos abrirá una ventana donde debes dar clic en “Filters” y palomeas las opciones "Post Filtering", "Filter on Pages" y "Filter in Groups".

Creas un nuevo filtro.

Agregas un título y una descripción, por ejemplo: “Spider-Man: No Way Home” y “Ocultar spoiler de Spiderman”.

Copie y pegue esto en el campo sin las comillas: “Spiderman | spiderman no way home | Spider-Man: No Way Home | spiderman no way home | Marvel | Tom Holland | Andrew Garfield | Tobey Maguire | spider man | spiderverse”

Palomea la opción “Match partial words” y haz clic en “Done editing filter”.

Novedades eligió las palabras clave que probablemente aparecerán en los titulares y en las publicaciones; si quieres agregar más palabras clave aquí te dejamos la opción:

Spiderman | spiderman no way home | Spider-Man: No Way Home | spiderman no way home | Marvel | Tom Holland | Andrew Garfield | Tobey Maguire | spider man | spiderverse | palabra clave aquí | palabra clave aquí | palabra clave aquí | ejemplo palabra aquí |

