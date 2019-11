Agencia

MÉXICO.- Los últimos días han sido tormentosos para los usuarios de YouTube, que piensan que la plataforma cerrará sus cuentas si no son rentables o no generan ingresos. Sin embargo, YouTube ya respondió al respecto.

Todo inició cuando YouTube comenzó a notificar, a través de su app para dispositivos móviles, que habrán nuevos términos y condiciones del servicio, los cuales entrarán en vigor a partir del próximo 10 de diciembre de 2019.

En las nuevas políticas, hubo un apartado que generó polémica, ya que se dice que YouTube podrá expulsarte si el usuario (tanto espectador, como creador de contenido) ya no es comercialmente viable. En los términos y condiciones, se explicaba de esta forma:

Evidentemente, muchos usuarios se mostraron consternados después de haber leído esta política, ya que se interpretó que YouTube cerraría las cuentas de quienes no estuvieran generando ningún tipo de ingreso para el servicio.

Sin embargo, parece ser que finalmente hay respuesta por parte de YouTube a la polémica. En una reciente publicación de Twitter, la compañía aclaró lo siguiente:

The section of our Terms that you're referring to is *not* about terminating an account if it’s not making enough money – it's about discontinuing certain YouTube features or parts of the service, e.g. removing outdated/low usage features. This does not impact anyone in new ways!