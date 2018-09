El iPhone XS Max de 30 mil pesos no incluirá este accesorio

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- ¡Otra vez no Apple, por favor! Hace un año con el lanzamiento del iPhone X y iPhone 8 y 8 Plus Apple estrenó por fin la carga rápida en sus teléfonos, pero oh sorpresa, no incluían cargador de carga rápida, y si querían disfrutar de esta tecnología tenían que comprarlo por separado, porque esta es una práctica muy común en Apple.

Pues todos creíamos que para el lanzamiento de estos nuevos iPhone todo sería diferente, pero parece que no será así. Según el medio especializado, GSMArena, los nuevos iPhone no incluyen cargador de carga rápida, pues el que viene en la caja es el tradicional de 5W, indica el portal de noticias Unocero.

También te puede interesar: ¿Este es el teléfono con el que Samsung dominará la gama media?

¿Quieres carga rápida en tu iPhone Xs Max de 35 mil pesos? Pues compra un cargador para ello. Creo que por el precio de los iPhone, desde el iPhone Xr se debería incluir un cargador fast charge en la caja, y no obligar al usuario a comprar otro, o bien a usar uno de iPad.

Esta es la “buena noticia”, si tienes un iPad puedes usar el cargador de 12W para cargar tu iPhone de forma rápida, pero si no tienes un iPad, pues tendrás que comprar el cargador, o bien, aguantarte las ganas de probarla.

Y es que lo que sorprende es que prácticamente todos los Android con carga rápida incluyen un cargador de fast charge en la caja, por lo que la gente no necesita comprar un cargador adicional para usar esta tecnología, pues el punto de ponerla en el teléfono es para que la disfruten tus usuarios, sino para qué la pones.

En fin, si algo deben aprenderle las compañías a Apple es que si quieres convertirte en una compañía con un valor de mil millones de dólares, tienes que ponerte a vender todo lo que puedas vender, y si la gente te va a seguir comprando cargadores que deberías incluir en la caja, pues por qué dejarías de ganar dinero por eso.