¡Otra vez! Facebook e Instagram vuelven a presentar fallas

La red social Facebook informó que tienen problemas para acceder a sus aplicaciones y productos; incluyendo Instagram.

A través de un mensaje en Twitter, la empresa indicó que están trabajando para que todo vuelva a la normalidad lo antes posible y se disculpó con los usuarios por cualquier inconveniente.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible and we apologize for any inconvenience.

Facebook presentó fallas el pasado lunes, lo que provocó que Instagram y WhatsApp tampoco no funcionaran.

La caída de estos servicios se prolongó por espacio de más de seis horas y afectó a más de 3 mil 500 millones de usuarios de todo el mundo.

El incidente, causado por un problema técnico, constituye la falla "más importante nunca antes observada" por Downdetector, que monitorea los cortes online. "Miles de millones de usuarios han sido impactados por la completa caída del servicio hoy", escribió el sitio.

Facebook se disculpó en un tuit publicado en la noche de lunes, justo cuando la aplicación comenzaba a volver en línea.

To the huge community of people and businesses around the world who depend on us: we're sorry. We’ve been working hard to restore access to our apps and services and are happy to report they are coming back online now. Thank you for bearing with us.