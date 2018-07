¿Cargas tu iPhone con un cable barato? Podría 'morir'

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El terror de muchos es que su iPhone se quede sin batería justo en el momento menos indicado y cuando no tienes el cargador a la mano. La solución más pronta sería comprar un cable barato que te saque del apuro; pero esto, a la larga, podría perjudicar tu teléfono.

Los cables que no están autorizados por Apple podrían dañar un chip llamado Tristar ubicado en la tarjeta madre lo que impediría que el iPhone se cargue correctamente. Este chip, se encarga de regular la cantidad de energía que el teléfono puede recibir, informa el portal Milenio.com.

Los cables certificados con la etiqueta “Made for iPhone” (hechos para iPhone), tienen otro chip compatible con Tristar llamado E75. Éste, se encarga de ser el puente de comunicación entre el chip del teléfono y el del cable para dotar al dispositivo de la corriente necesaria.

Cuando un cable no tiene la certificación, es porque no tiene el chip E75 original, sino una copia que engaña el sistema del teléfono para que lo deje cargar. Sin embargo, al no tener una buena regulación de energía, el chip Tristar puede sobrecalentarse y echarse a perder.

Los síntomas de un teléfono con el Tristar dañado son:

No carga.

Carga falsa (muestra el rayito de carga pero en realidad no retiene la energía).

Errores en iTunes que marcan conexión USB interrumpida.

La batería baja súbitamente de un porcentaje alto a uno muy bajo.

La batería deja de cargar repentinamente.

La batería se descarga a cierto porcentaje y el teléfono se apaga de inmediato.

De acuerdo con Matthew Zieminski, experto en reparación de productos electrónicos y quien escribió una entrada de Medium sobre los cables originales, no hay manera de solucionar esto a no ser que se cambie el chip, lo que implicaría abrir el iPhone y alterar la tarjeta madre.

Así que, como lo ves, ese cable de 20 pesos tal vez no sea lo mejor, pues podrías dejar inservible tu iPhone.