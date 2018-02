Lo nuevo de Pokémon GO: llegan las misiones con historia

Agencia

ESPAÑA.- Todo apunta a que va a llegar a Pokémon GO una nueva función que a buen seguro hará las delicias de los entrenadores. Se trata de las misiones de historia, una nueva característica que permitirá a los jugadores llevar a cabo misiones de varios pasos basadas en historias.

La información proviene de The Silph Road, una comunidad que se dedica a investigar el código de la app de Pokémon GO. Niantic liberó una actualización para iOS y Android a principios de esta semana, y este equipo ya ha analizado el código para descubrir las novedades que estarían por llegar, informa el portal de noticias Computer Hoy.

Las misiones de historia, conocidas como Story Quest, es sin duda la nueva función más destacada. De momento no está muy claro cuál será su mecánica, aunque en The Silph Road cree que podrían estar relacionadas con tareas como atrapar a Pokémon, hacer girar poképaradas o incubar huevos. Además, en el código se han encontrado referencias a objetivos de mayor envergadura, por ejemplo terminar un raid o ganar batallas en el gimnasio.

También te puede interesar: Entérate: Pokémon GO ya no funcionará en estos iPhone

Otra de las novedades es que los personajes humanos van a cobrar mayor protagonismo. El profesor Willow tendrá un papel de mayor importancia en el juego, y también hay referencias a animaciones de personajes. Esto parece indicar que serán las personas las que asignarán las misiones, que irán apareciendo por el mundo para encontrarse con los entrenadores.

Además, el código sugiere que completar las misiones podría tener una recompensa aparejada, aunque no han podido averiguar de qué se trata en concreto. Otras novedades encontradas es un feed de noticias reacondicionado, un rediseño de la barra de energía en combate y la posibilidad de filtrar por Shiny en la pokédex.

No obstante, de momento no hay nada confirmado, así que tendremos que esperar a que Niantic anuncie si las misiones de historia de Pokémon GO serán una realidad.