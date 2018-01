Entérate: Pokémon GO ya no funcionará en estos iPhone

Agencia

ESPAÑA.- Si eres un usuario intensivo de Pokémon Go, ya puedes actualizar tu terminal, vía software o bien haciéndote con uno de los nuevos modelos, porque Niantic anunció que el juego móvil dejará de dar soporte en todos los dispositivos que no tengan iOS 11, ya sea porque estén sin actualizar, o porque ya no sean compatibles con este sistema operativo, cuyos usuarios tendrán que cambiar la terminal por una más reciente.

La compañía hará este cambio de forma inminente, este febrero en los sistemas operativos anteriores a iOS 11, por lo que a partir de ese mes Pokémon Go no funcionará en todos esos dispositivos, informa el portal Hipertextual.

La actualización del juego está programada para el 28 de febrero y estará enfocada en "mejoras en Pokémon Go que impulsen la aplicación más allá de las capacidades de los sistemas operativos en tales dispositivos", por lo que parece que tendrá que ver con el futuro de aplicación.

A partir de esa actualización, solo podrás seguir usando la aplicación si tienes un iPhone SE, iPhone 5s, iPhone 6/6 Plus, iPhone 6s/6s Plus, iPhone 7/7 Plus y los recientes iPhone 8/8 Plus e iPhone X, siempre y cuando estén actualizados a la última versión del sistema operativo de Apple.

Día de la comunidad

Niantic también anunció a través de su web oficial, el primer Día de la comunidad de Pokémon GO, un evento mensual en todo el mundo dedicado a celebrar a los Entrenadores en la comunidad. Se celebrará e próximo 20 de enero.

El evento es una oportunidad para que los entrenadores de todo el mundo se reúnan en sus parques locales para hacer nuevos amigos y experimentar lo que significa ser parte de esta comunidad especial. De esta manera, Niantic organizará una vez a mes un evento protagonizado por un Pokémon concreto, que aparecerá con frecuencia en todo el mundo durante unas pocas horas.