Presentan la mascarilla portátil futurista contra el coronavirus

Ciudad de México.- Una nueva empresa canadiense ha lanzado un cono de protección personal que "protege tu espacio personal" y filtra el aire que respiras. El BioVYZR, diseñado por VYZR Technologies, con sede en Toronto, tiene como objetivo actualizar las máscaras faciales de las personas con una visera gigante que se asienta sobre los hombros de una persona en lo que describe como un "diseño sin precedentes para tiempos sin precedentes".

The BioVYZR is a personal air-purifying shield designed to get you out back into the world ✔ Powered Air Purification Respirator Technology ✔ Filters Air Coming In & Out ✔ Positive Pressure Secondary Seal ✔ 12 Hours Filtered Air on One charge https://t.co/uGfLmfT3nM pic.twitter.com/gAGQOSTM58

La compañía ha recaudado más de 135 mil libras en Indiegogo, un sitio web de crowdfunding, para construir el producto que actualmente se encuentra en una etapa de desarrollo, según el diario The Telegraph.

El cono protector, que se parece a la mitad superior del traje de un astronauta, tiene un "respirador purificador de aire" incorporado para proteger contra los patógenos, afirma la compañía, así como un sistema de filtración de aire que elimina 95 % de "partículas" en el aire.

Este dispositivo cuenta con un ventilador que aspira el aire en la parte posterior de la máscara, detrás de la cabeza, y lo empuja a través de los filtros. Luego se expulsa a través de los lados de la máscara. La producción de la parte textil de la máscara ya ha comenzado, mientras que la producción en masa de su sistema de purificación de aire comenzará en breve, de acuerdo a la compañía.

Came across this company VYZR Technologies. that produces these bio shields or outer layer that protects against airborne hazards, such as Covid-19. Smart innovation and would like to see such products protecting medical staff, police and our people on the front. pic.twitter.com/f3j2D2g8Fl