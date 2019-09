¿Qué países podrán disfrutar de las nuevas redes 5G?

Agencia

MÉXICO.- Este no ha sido un año sencillo para Huawei, pues a pesar de que la empresa china está demostrando ser líder en innovación y tecnología, la guerra comercial y las acusaciones de espionaje por parte de Estados Unidos le han cerrado varias puertas para trabajar con gobiernos y empresas de telecomunicaciones de todo el mundo.

Uno de los negocios que sin duda ha sufrido bastante es el de la red 5G, donde Huawei no solo ha sido pionera, sino que también ha demostrado tener la red más avanzada por encima de fabricantes como Nokia y Ericsson.

Sin embargo, debido a las acusaciones de espionaje (las cuales no han sido probadas) muchos gobiernos le han prohibido a empresas de telecomunicaciones hacer negocios con Huawei para utilizar su tecnología en las próximas redes 5G del mercado, indica el portal de noticias Unocero.

Sin embargo, no todo son malas noticias, pues afortunadamente no todos los gobiernos han cerrado sus puertas a Huawei, y la compañía va a desplegar su tecnología de alta velocidad en más de 20 países del mundo, por ahora.

México y otros países trabajarán con Huawei

Según revela Huawei Central, desde junio de 2019 Huawei ha adquirido 50 de sus contratos comerciales 5G a nivel mundial, de los cuales 28 se firmaron solo en Europa.

Asimismo, Huawei ha enviado más de 150,000 estaciones base y tiene como objetivo enviar 500,000 estaciones 5G para este año. Y más de 2 millones de estaciones base 5G en los próximos dos años, a pesar de la prohibición estadounidense.

Por ende, los países que tienen autorización para que los carriers o empresas de telecomunicaciones hagan negocios con Huawei para usar su red 5G son los siguientes:

Portugal

España

Reino Unido

Alemania

Suiza

Mónaco

Italia

Irlanda

Países Bajos

Grecia

Chipre

Finlandia

Hungría

Rusia

Rumanía

Austria

Suecia

Turquía

Emiratos Árabes Unidos

México

Filipinas

Arabia Saudí

Corea del Sur

La misma fuente ha desarrollado un mapa donde podemos los países que han baneado la red 5G de Huawei, los que están probando y decidiendo si usar la red 5G de la empresa, y aquellos donde a pesar de tener luz verde, los carriers no utilizarán la tecnología de Huawei.

Otro detalle que no podemos olvidar es que el CEO de Huawei, Ren Zhengfei, anunció hace unos días que estaban considerando vender su tecnología a su competencia para que no hubiera dudas sobre su supuesto espionaje, de esta forma sus rivales avanzarán en tecnología y la empresa comprobaría su palabra acerca del espionaje.