Estos son los peligros del reconocimiento facial en apps como ZAO

BEIJING, China.- Recientemente una aplicación llamada ZAO se popularizó porque permite reemplazar los rostros de actores famosos por los suyos en escenas de series o películas conocidas. La “magia” se logra a través del uso de la inteligencia artificial y el reconocimiento facial.

ZAO ha sido desarrollada por la empresa china Momo, que también está detrás de otras apps muy populares como Tantan, conocida como el "Tinder de China".

Cada vez hay más preocupaciones sobre el uso y la supervisión del uso de las tecnologías de reconocimiento facial. De hecho, la Comisión Europea tiene previsto introducir un reglamento para "acabar con la vigilancia pública de los ciudadanos europeos", reveló el Financial Times.

De acuerdo con el portal El Pueblo en Línea, pocos días después de presentar la aplicación, el jefe de la empresa desarrolladora Momo fue convocado e interrogado por el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China, indicándole su defectuoso contrato con los usuarios y los riesgos de fugas de datos.

Este es el más reciente paso de la Unión Europea para salvaguardar los derechos humanos e imponer límites más estrictos a la aplicación de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial y los macrodatos.

In case you haven't heard, #ZAO is a Chinese app which completely blew up since Friday. Best application of 'Deepfake'-style AI facial replacement I've ever seen.



Here's an example of me as DiCaprio (generated in under 8 secs from that one photo in the thumbnail) 🤯 pic.twitter.com/1RpnJJ3wgT