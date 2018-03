Revelan imágenes del Huawei P20 (fotos)

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Huawei no aprovechó el marco del Mobile World Congress de hace unas semanas para presentar su nuevo teléfono insignia, el Huawei P20, ya que la compañía tiene el punto de mira en un evento que realizará el próximo 27 de marzo en París. Se esperaba que la presentación de los nuevos Huawei P20, P20 Pro y Huawei PP0 Lite se realizara ese día, pero no dejan de llegarnos filtraciones de estos modelos.

De acuerdo con información del portal de noticias Computer Hoy, hace unas semanas presentamos en exclusiva el Huawei P20 Lite con fotos que nos dejaban ver el diseño (''notch'', o ceja, incluida), así como una gran pantalla con formato 18:9 de 5,8 pulgadas y esquinas redondeadas. El botón para desbloquear con huella dactilar, al igual que en el P10 Lite, se encontrará en la parte trasera del dispositivo. Ahora, sin embargo, son los ''hermanos mayores'' los que se han filtrado.

También te puede interesar: Este sería el precio del teléfono Huawei con triple cámara

Gracias a Evan Blass, un reconocido ''leaker'' que ya filtró imágenes hace unos días, podemos ver imágenes en alta resolución del diseño del Huawei P20, Huawei 20 Pro y, del modelo Lite con un nuevo color. Vayamos, primero, con el Huawei P20 Lite. Ya lo habíais visto debido a la filtración anterior, pero ahora podemos ver la carcasa con un intenso color azul, así como unos marcos laterales y superior sensiblemente mayores que el de los Huawei P20 y P20 Pro.

Precios y características del Huawei P20 Lite

También incluye el ''notch'' con los sensores de reconocimiento facial para desbloquear el terminal, además de los ambientales y la cámara, y podemos ver el lector de huellas trasero y la doble cámara que también estará presente en este modelo. Destaca el marco inferior, ya que parece estar simplemente para mostrar el logo de Huawei.

Huawei P20 con pantalla ''infinita'' y lector de huellas frontal

Los platos fuertes de la filtración son los Huawei P20 y P20 Pro. El diseño de ambos dispositivos es muy similar al del P20 Lite, pero con líneas más estilizadas que permiten crear una mayor sensación de ''pantalla infinita'' tanto en los laterales como en la parte superior. El diseño del ''notch'' es idéntico al del P20 Lite, pero hay tres detalles que delatan que estamos ante uno de los ''topes de gama'' de Huawei.

Las tres cámaras del Huawei P20 Pro

El Huawei P20 Pro, no ''Plus'' en este caso, parece idéntico al P20, pero encontramos la rumoreada tercera cámara en la parte trasera. A los dos sensores del P20 se le une otro objetivo cuyas funciones aún no han salido a la luz. Las dobles cámaras en los teléfonos móviles funcionan de diferentes formas, teniendo un sensor principal y el de apoyo que puede ser monocromo, ojo de pez, gran angular, etc para lograr diferentes efectos.